Ensemble XXI da Orquestra Clássica da Madeira actua amanhã na Assembleia

O salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira volta a receber este sábado, dia 22 de Outubro, pelas 18 horas, as "inspiradas criações musicais dos séculos XVIII e XX", numa proposta artística da Orquestra Clássica da Madeira..

Um concerto a não perder onde o Ensemble XXI (constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica) irá interpretar três divertimentos para cordas de Joseph Haydn, Amadeus Mozart e Leó Weiner e seis danças folclóricas romenas de Béla Bartók.

Os bilhetes custam entre 15 e 5 euros e podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus, do Colégio dos Jesuítas, no Funchal ou na Assembleia Legislativa da Madeira (apenas no dia do concerto, a partir das 17 horas).

Para os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira a entrada é livre, mediante apresentação de cartão de estudante e disponibilidade da sala.

PROGRAMA

J. Haydn [1732 - 1809] - Divertimento nº5 Ré Major, op.2

W. A. Mozart [1756 – 1791] - Divertimento em Sib major nº2 K.137

Leó Weiner [1885 - 1960] - Divertimento nº1, op.20

Béla Bartók [1881-1945] - Rumanian Folk Dances (1915)