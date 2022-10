"O mar é o pilar fundamental do planeta"

A ilha do Porto Santo recebe esta sexta-feira, 21 de Outubro, o seminário 'Marisco na Macaronésia', que marca o encerramento do projecto 'MariscoMac'.

Na sessão de abertura do seminário, que decorre na sala multiusos do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, o secretário regional do Mar e das Pescas, Teófilo Cunha, afiançou que “o mar é o pilar fundamental para o planeta", alertando que "sem um mar saudável, não há planeta saudável”.

Temos de olhar para o nosso mar com maior exigência, podemos compatibilizar actividades no mar sejam elas quais forem de uma forma sustentável. Em alguns pontos já vamos tarde e já vamos atrás do prejuízo, como é o caso das alterações climáticas. Secretário regional do Mar

Teófilo Cunha realçou que o Governo Regional implementou a reservas marinhas, dando o exemplo do Porto Santo com "inclusão dos recifes artificiais, que são um valor quer na fauna, quer na flora marinha”.

Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, que tem o mergulho como 'hobby' lançou um desafio para a "criação de um programa para a escola para que todos os alunos que gostassem de experimentar mergulho ou Snorkeling, pudessem ter essa experiencia”.

Nós próprios esquecemos um pouco daquilo em que estamos rodeados, da imensidão que esse território tem (o mar), da imensidão do potencial que ela tem, e no trabalho que tem sido desenvolvido desde a criação das reservas, da valorização que também que é feita dessas próprias reservas e da sua evolução que tivemos em termos da colocação dos recifes artificiais. Presidente da autarquia do Porto Santo

Nuno Batista alertou que é uma responsabilidade de todos contribuir para a protecção do mar.

Foram convidados para este seminário especialistas nesta matéria, como João Delgado, da Direcção Regional do Mar, o especialista Canariano José Gonzalez, Manuel Biscoito e Luísa Costa da Estação Biologias marinha do Funchal e ainda, Mafalda Freitas, Filipe Henriques, Nuno Rodrigues da Direcção Regional do Mar.