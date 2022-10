“Todos juntos podemos fazer ainda melhor”, sublinha Carlota Cavaco

A coordenadora para a área da Saúde, Carlota Cavaco, que interveio em nome dos 30 coordenadores do projecto 'Compromisso 2030', afirmou que esta é mais "uma oportunidade que é dada à sociedade para identificar novas soluções para o futuro' e garantiu que, ao longo dos próximos meses, o grande desafio demonstrar às pessoas que, com o contributo de todos, "ainda é possível fazer melhor".

Quando nos foi lançado este desafio, aceitamos com espírito de missão. Por isso, todas as pessoas que tenham ideias ou sugestões venham ter connosco. Esperamos que este trabalho resulte num bom contributo para o próximo Programa de Governo. Carlota Cavaco, coordenadora para a área de Saúde

A finalizar, Carlota Cavaco fez questão de frisar que o progresso da Madeira deriva, em muito, do facto de se pensar a curto, médio e longo prazos e que essa é, aliás, a base do 'Compromisso 2030', num desafio que se assume com responsabilidade e humildade.