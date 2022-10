Pró-russos retiram cerca de 15.000 pessoas de Kherson

Cerca de 15.000 pessoas foram já retiradas da região ucraniana de Kherson, na margem esquerda do rio Dnieper, indicou hoje o vice-governador desse território anexado pela Rússia, Kiril Stremusov.

"Já cerca de 15.000 habitantes cumpriram as recomendações das autoridades da região de Kherson e passaram para a margem esquerda da nossa região", escreveu Stremusov na sua conta da rede social Twitter, onde divulgou um vídeo em que se vê uma embarcação com pessoas a atravessar o rio.

O dirigente ucraniano pró-russo agradeceu a confiança dos seus apoiantes e acrescentou: "Recordai-vos de que a vida de cada um de vós é, para nós e para a Rússia, mais importante que qualquer bem material".

"Acreditai em mim, tudo correrá bem. A região de Kherson já foi libertada para sempre do nazismo", sublinhou.

Stremusov indicou que "em breve serão libertadas" as regiões ucranianas de Mykolaiv, Odessa e Dnipropetrovsk, e acrescentou que, para os residentes de Kherson, "será outro país, outra história".

Na quinta-feira da semana passada, 13 de outubro, o governador interino da região de Kherson nomeado por Moscovo, Vladimir Saldo, pediu à população civil da parte desse território que se encontra na margem direita do Dnieper que se dirigisse para a outra margem, perante o avanço das tropas ucranianas.

Esta quarta-feira, quando começou a retirada organizada, Saldo afirmou que, no primeiro dia, mais de 7.000 cidadãos foram transportados em 'ferries' para a margem esquerda do rio Dnieper.

No total, as autoridades pró-russas pretendem retirar entre 50.000 e 60.000 habitantes num prazo de seis dias.

Além disso, já instalaram as estruturas do poder da administração civil e militar fora da capital regional, também do outro lado do rio.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,7 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que hoje entrou no seu 239.º dia, 6.306 civis mortos e 9.602 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.