Edgar Silva diz que a monocultura do turismo agrava risco de empobrecer na Madeira

A CDU deu início, hoje, à nova iniciativa regional, intitulada 'Empobrecer', concretizando uma reunião de trabalho com a USAM - União dos Sindicatos da Madeira.

No final do encontro com a USAM, em nome da CDU, Edgar Silva destacou que aquela estrutura intermédia da CGTP - IN e apontou cinco medidas estratégicas prioritárias para fazer face aos processos de empobrecimento na Região Autónoma da Madeira: "A urgência de uma política de valorização do trabalho e dos salários; a definição de uma política de controlo de preços, em especial, para o sector energético e alimentar; a aposta económica na dinamização do mercado interno; a diversificação dos sectores de actividade económica, como forma de se ultrapassar a 'monocultura do turismo'; e a necessidade de estimular o sector produtivo regional".

O coordenador regional referiu que "a CDU apresentou dados relativos ao diagnóstico da situação económica e social, assim como factores que agravam os processos de empobrecimento em curso na Região".

Segundo Edgar Silva, "para além da precariedade laboral e da dependência dos baixos salários, onde é determinante o trabalho/nível salarial para o empobrecer que atinge tantas famílias, nesta Região Autónoma, a especulação e a carestia de vida que por aí campeiam estão a agudizar o empobrecimento".

Na leitura da realidade regional, acrescentou, a USAM também apontou "os perigos da monocultura do turismo como um forte factor de risco para o futuro do desenvolvimento regional e uma ameaça para dinâmicas de empobrecimento das populações".