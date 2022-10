IASAÚDE envolve prestadores na preparação do documento de revisão do financiamento dos CRD

No seguimento da preparação da proposta de revisão do financiamento dos Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD), o conselho directivo do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE) visitou, durante o mês de Outubro, as instalações dos prestadores de CRD, disponíveis na Região Autónoma da Madeira, nomeadamente, as empresas Linde e VitalAir.

Durante cada uma das visitas, foram dadas a conhecer as diferentes etapas e processos administrativos inerentes aos pedidos da prestação de serviço de CRD, por parte dos prestadores, assim como as melhorias que poderão advir da revisão de financiamento dos CRD.

O trabalho conjunto, através da auscultação aos prestadores, permite-nos perceber como são concretizados os processos do lado dos mesmos, as dificuldades que existem e que podem ser melhoradas e, simultaneamente, recolher contributos válidos para a atualização e melhoria do documento de revisão dos cuidados respiratórios domiciliários.” Bruno Freitas, presidente do IASAÚDE.

Uma das alterações previstas debruça-se sobre a "possibilidade de incluir novas técnicas e tratamentos inovadores a nível dos cuidados, não contemplados nos acordos em vigor, que melhoram a assistência e cuidados aos doentes, será assim possível a inserção de mais tratamentos que não estão previstos actualmente”, referiu o presidente do IASAÚDE.

Durante estes encontros, ambas as entidades enalteceram a parceria público-privada existente com o IASAÚDE, visível através da articulação diária e disponibilidade demonstrada ao longo destes anos e o fortalecimento de uma relação de proximidade.

A revisão do financiamento dos CRD irá permitir a optimização da gestão dos recursos afectos, permitindo criar respostas integradas de acesso aos CRD e de colaboração entre o Serviço Regional Público, entidades privadas e o utente do SRS-Madeira, garantindo melhor acesso à saúde e qualidade de vida dos utentes.

Esta proposta está inserida na Revisão do Financiamento em Saúde e alinhada com os eixos estratégicos constantes no Programa do XIII Governo Regional da Madeira, no âmbito do Plano Estratégico de Eficiência e Controlo Orçamental em Saúde (PEECOS).