PSD desafia UMa a assumir papel de mediadora nos processos de reconhecimento de curso

O Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se com o com o Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, para apresentar algumas das dificuldades que a comunidade madeirense regressada da Venezuela tem sentido relativamente ao processo de reconhecimento de habilitações e equivalência de cursos superiores, tendo sido proposto que a UMa assuma um papel de parceira e mediadora entre o cidadão e as diferentes Universidades com competência para analisar o processo, tornando mais célere e ágil um trabalho que nem sempre é fácil para quem regressa à Região.

“Uma vez que a UMa constituiu recentemente o gabinete do estudante insular, ficou estabelecido que estes processos depois de darem entrada nos serviços académicos serão encaminhados para este gabinete, que estará mais vocacionado e focado em tratar estes assuntos”, afirmou o deputado Carlos Fernandes.

E realçou: “paralelamente, e para os cursos em que a UMa não esteja habilitada para desenvolver o respetivo processo de reconhecimento e validação, o Reitor manifestou abertura para igualmente poder rececionar estes processos e encaminhá-los para as Universidades que o possam reconhecer”.

O deputado sublinhou que ficou, ainda, assente que a UMa procurará publicitar no seu site os cursos para os quais tem competência para proceder ao reconhecimento automático, explicitando aqueles em que já o tenha feito, com o objetivo de facilitar a informação a todos aqueles que queiram iniciar o seu processo de reconhecimento da sua formação académica.

Carlos Fernandes salientou que esta reunião com a Reitoria resulta de uma outra realizada com o Núcleo de Emigrantes do PSD, na qual foram ouvidas as suas preocupações, procurando-se, desta forma, encontrar soluções que possam apoiar estes madeirenses e facilitar a sua integração académica e profissional.