Previsão alerta para necessidade de contributo comum para erradicar a fome

O Presidente da República alertou hoje, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, que a erradicação da fome e redução do desperdício alimentar têm de ser um "objetivo comum" de todas as camadas da sociedade.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere o mundo vive um momento de "imprevisibilidade associada aos preços da alimentação".

Isso requer de todos os "cidadãos, agentes da cadeia alimentar, organizações, empresas, governos e municípios" o contributo para o "objetivo comum de garantir uma alimentação saudável e nutricionalmente equilibrada para todos, reduzindo o desperdício alimentar e contribuindo para a erradicação da fome", refere Marcelo Rebelo de Sousa.