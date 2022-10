Três finais com portugueses no fecho dos Mundiais de ciclismo de pista

O último dia dos Mundiais de ciclismo de pista em Saint-Quentin-en-Yvelines, em França, vai ter hoje portugueses em ação, com os irmãos Ivo e Rui Oliveira na vertente olímpica do madison.

Numa final marcada para as 13:31 de Lisboa, os dois irmãos procuram um bom resultado numa das disciplinas olímpicas do programa dos Campeonatos do Mundo, com Ivo em busca de um segundo pódio.

O gaiense de 26 anos conseguiu o terceiro lugar na perseguição individual, um de dois bronzes desta edição para Portugal, além do omnium de Maria Martins.

"Não escondo que as medalhas são o nosso objetivo. Podemos ambicionar demais, não sei. Estamos os dois muito bem, vamos complementar-nos de forma excelente. Recuperando bem, vamos estar lá", analisou Ivo Oliveira.

Antes de os irmãos enfrentarem a prova para duplas de ciclistas, Daniela Campos, de 20 anos, prossegue a sua estreia em Mundiais de elite com a final dos pontos, pelas 12:30, depois do 22.º lugar em eliminação.

A participação portuguesa fecha com a corrida de eliminação, pelas 15:20, na qual estará João Matias, um dia depois de ser 16.º no concurso olímpico do omnium, e já após ter sido 15.º nos pontos.

"É, se calhar, a minha especialidade, fui vice-campeão da Europa o ano passado. Amanhã [hoje] é o tudo por tudo e espero estar com os melhores", disse à Lusa o ciclista de Barcelos, de 31 anos.

Foi nono na eliminação do omnium, onde as táticas são diferentes, e hoje espera "o tudo por tudo, estar com os melhores", e voltar a provar o seu lugar entre a elite.

É o fecho de uns campeonatos do mundo em que Portugal logrou duas das cinco medalhas que tem em todas as edições em Mundiais, somando pontos no 'ranking' por seleções nessas vertentes, o que é importante à porta do arranque da qualificação olímpica, sobretudo no omnium e no madison.

- Domingo, 16 out:

Pontos -- corrida feminina (final), 12:30 -- Daniela Campos.

Madison -- corrida masculina (final), 13:31 -- Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

Eliminação -- corrida masculina (final), 15:20 -- João Matias.