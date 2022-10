“Há muitos conterrâneos que estão numa situação muito precária”

No âmbito da sua deslocação à Venezuela, o presidente do Governo Regional da Madeira teve a oportunidade reunir, esta sexta-feira, com os representantes de algumas associações de solidariedade social que actuam junto da comunidade luso-venezuelana.

"Neste momento fiz uma reunião com um conjunto de instituições de apoio social da Venezuela e constata-se que há muitos todos os nossos conterrâneos estão numa situação muito precária, muito complicada", disse Miguel Albuquerque em declarações aos jornalistas em Caracas no final do encontro.

O governante adiantou que "ainda este ano", o executivo madeirense apoiou o funcionamento do Lar do Padre Joaquim Ferreira, "que tem quase 70 dos nossos idosos mais vulneráveis internados" e comprometeu-se a continuar a ajudar as instituições de de solidariedade social na Venezuela.

"A ideia é continuarmos a tentar ajudar estas instituições no trabalho de apoio, sobretudo à pobreza, na velhice e na doença, que é um trabalho anónimo, mas muito importante. A nossa ideia é estabelecemos um regulamento no sentido de algumas destas instituições poderem-se candidatar e nós podemos dar algum apoio", explicou Albuquerque.

O líder do Governo Regional ressalvou que "os apoios nunca podem ser muito substanciais, mas a qualquer apoio que vem da nossa parte é muito importante para apoiar estes nossos conterrâneos".

"Alguns deles são situações de grande precariedade aqui na Venezuela, sobretudo nos últimos anos, depois da crise e também da pandemia", insistiu, sem no entanto precisar números.

Segundo Miguel Albuquerque, o assunto tem sido também acompanhado pelo director das comunidades, que esteve no país no passado mês de Abril.

Relativamente ao ensino da língua portuguesa, o presidente salientou ainda o trabalho “notável” do Instituto Camões. “Às vezes as pessoas falam pouco do trabalho do Instituto Camões no ensino da e língua da Cultura portuguesa, que é notável ao longo destes anos, apesar muitas vezes das carências. Tem tido uma grande instituição de apoio à cultura e do ensino da língua na nossa Diáspora", concluiu.