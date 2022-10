Gil Vicente e Estoril Praia defrontam-se no arranque da nona jornada da I Liga

O Gil Vicente e o Estoril Praia, separados por três pontos, protagonizam hoje o primeiro jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, na qual o Benfica procura, no sábado, regressar às vitórias.

Em Barcelos, às 20:15, depois de na semana passada ter perdido na visita ao Sporting, por 3-1, o Gil Vicente, 11.º da tabela, com nove pontos, procura travar a série de três jogos sem perder do Estoril Praia, oitavo classificado, que recentemente venceu o Vizela e empatou com o Desportivo de Chaves e o FC Porto.

No sábado, o Benfica procura regressar às vitórias na I Liga, ao receber o Rio Ave, e manter a liderança da prova fora do alcance dos perseguidores FC Porto e Sporting de Braga.

A equipa lisboeta quebrou a série 100% vitoriosa na época 2022/23, ao empatar 0-0 no estádio do Vitória de Guimarães, na ronda anterior, e procura reencontrar-se com os triunfos frente ao 10.º classificado, horas antes de o campeão nacional, a três pontos de distância, visitar o Portimonense (sexto).

O Sporting de Braga, terceiro, recebe no domingo o Desportivo de Chaves, 13.º classificado, enquanto o Sporting, a recuperar de um início de campeonato titubeante, que o atirou para a sétima posição, visita no dia anterior o Santa Clara (16.º).

Programa da 9.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 out:

Gil Vicente - Estoril Praia, 20:15

- Sábado, 08 out:

Santa Clara - Sporting, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Benfica - Rio Ave, 18:00

Portimonense - FC Porto, 18:00

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 09 out:

Boavista - Marítimo, 15:30

Casa Pia - Vizela, 18:00

Sporting de Braga - Desportivo de Chaves, 20:30

- Segunda-feira, 10 out:

Arouca - Famalicão, 20:15