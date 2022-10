Benfica anuncia renovação do contrato com Florentino até 2027

O Benfica anunciou hoje a renovação do contrato com o futebolista Florentino Luís até 2027, que inclui uma cláusula de 120 milhões, inalterada em relação ao vínculo anterior.

O Benfica segura assim um jovem formado no Seixal, de 23 anos, cujo contrato em vigor expirava em junho de 2024, e que muito se tem valorizado esta época fruto das boas exibições que tem realizado, depois de duas experiências no estrangeiro que não correram bem.

O jogador regressou está época e fez a pré-temporada, tendo agradado ao treinador Roger Schmidt, passando a ser uma aposta firme, como o demonstram os 17 jogos que já leva no decorrer da época em curso.

A renovação do contrato acontece depois de Florentino ter estado emprestado na última época e meia aos franceses do Mónaco e aos espanhóis do Getafe.