Não houve totalistas no sorteio do Euromilhões de sexta-feira. Sendo assim, há 'Jackpot' de 89 milhões de euros no próximo sorteio.

No entanto, houve um segundo prémio para Portugal no valor de 261.311,74 euros.

A chave do Euromilhões desta sexta-feira é constituída pelos números 24, 28, 29, 34 e 48 e pelas estrelas 3 e 7.