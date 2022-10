Cafôfo atribuiu medalha grau ouro a Sérgio Nunes

O Secretário de Estado das Comunidades homenageou o presidente do Centro Português de Caracas entregando em nome do Governo da República a medalha grau ouro a Sérgio Nunes, presidente da instituição pelos "serviços relevantes" prestados à comunidade portuguesa na capital venezuelana, explicou o governante.

A cerimónia decorreu no jantar para 800 pessoas, curiosamente oferecido pelo Governo Regional e no qual Paulo Cafôfo agradeceu o "amável convite" que Miguel Albuquerque teve para estar presente no convívio.

Ora Cafôfo aproveitou a oportunidade para entregar a respectiva distinção chamando ao palco o chefe do governo madeirense.