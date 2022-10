Comercialização de Vinho da Madeira caiu em quantidade e valor em termos homólogos

A comercialização de Vinho da Madeira rondou os 698,1 mil litros no 3.º trimestre de 2022, o que se traduziu em receitas de primeira venda que não ultrapassaram os 5,1 milhões de euros.

Comparativamente ao período homólogo, registaram-se quebras de 10,0% e de 5,2% na quantidade e em valor, respectivamente, destaca a Direcção Regional de Estatística da Madeira, socorrendo-se aos dados fornecidos pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM.

No trimestre em referência, apenas as vendas em território nacional contrariaram as quedas registadas nos mercados intra e extracomunitário, que pela sua expressão, determinaram a queda global.

Assim, a comercialização no mercado nacional rondou os 137,9 mil litros (+44,1% que no período homólogo) e rendeu mais de 1,3 milhões de euros (+49,8%), dos quais 111,9 mil litros e 1,1 milhões de euros são das vendas efectuadas na Região Autónoma da Madeira.

As exportações para os países da União Europeia rondaram os 313,7 mil litros, gerando uma valorização de 1,6 milhões de euros, o que representou variações homólogas de -23,8% e de -9,8%, em volume e em valor, pela mesma ordem.

Por sua vez, as exportações para os Países Terceiros ficaram-se pelos 246,4 mil litros, produzindo uma receita de 2,2 milhões de euros, traduzindo diminuições de 8,0% e 20,2%, respectivamente.

Nos países da União Europeia (UE), destaque para as quebra das vendas para o mercado francês - que continua a ser o mercado mais importante no conjunto dos países da UE - com variações de -30,4% e -26,1%, na quantidade e em valor, respetivamente e também no caso da Dinamarca (-4,7%; -23,9%).

A DREM faz notar ainda as diminuições no volume, mas os aumentos na valorização na Alemanha (-0,5%; +8,4%) e na Bélgica (-50,9%; +53,4%).

No mercado extracomunitário, saliência pela positiva para o Japão (+42,0% nas quantidades e +58,2% em valor) e pela negativa para os Estados Unidos (-49,3%; -39,4%).

Do total comercializado, 78,5% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 8,47 euros/litro (8,02 euros/litro no 3.º trimestre de 2021).

O restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,88 euros/litro (mais 0,13 euros/litro que em período homólogo).