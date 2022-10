Savoy Palace é primeira escolha na Madeira para a Condé Nast Traveller

Os leitores da prestigiada revista Condé Nast Traveller votaram no Savoy Palace como um dos melhores hotéis da Europa em 2022. O hotel do Funchal ocupa a 6.ª posição na categoria de unidades hoteleiras em Portugal, com uma elevada cotação de 91.54 pontos.

Em 2021, o Savoy Palace já tinha sido distinguido na restrita lista desta revista de turismo de luxo, ocupando a 8.ª posição no rol de melhores hotéis da Península Ibérica.

Este ano, a unidade da coleção Savoy Signature volta a ocupar a posição dianteira como a escolha para o melhor hotel onde ficar alojado na Madeira.

Mais informações sobre a referida lista através do link: https://www.cntraveller.com/gallery/best-hotels-resorts-europe