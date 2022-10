Portugal com 12 representantes no FIA Motorsport Games

Portugal vai estar representado por 12 pilotos na segunda edição dos FIA Motorsport Games, evento que foi hoje apresentado na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), em Lisboa.

Os FIA Motorsports Games agregam diferentes disciplinas de desporto motorizado, em que cada piloto participante representa o seu país em competições que, tomando os Jogos Olímpicos como exemplo, premeiam os vencedores com a atribuição de medalhas de ouro, prata e bronze.

Na primeira edição, que teve lugar em 2019 em Vallelunga, Itália, a comitiva lusa registou a presença de seis atletas em quatro diferentes categorias, passando a duplicar a sua representação no regresso da competição após três anos de ausência por força da pandemia de covid-19.

Em 2022, Portugal participará com 12 pilotos em oito categorias - sete elementos do sexo masculino e cinco femininoss -, nas disciplinas de Cross Car Junior, Drifting, Esports, Formula 4, Rally 4, Karting Sprint Junior e Karting Sprint Senior, com a novidade de apresentar a primeira equipa exclusivamente composta por mulheres a participar na disciplina de Karting Endurance.

A presença caberá a Sofia Correia, Mariana Machado, Rita Teixeira e Anastácia Khomyn, corredoras que consideram esta oportunidade de correrem de forma conjunta "uma mais-valia" no sentido de "trabalharem em equipa e conseguirem o melhor resultado".

Além deste quarteto, Francisca Queirós participará também na prova de Karting Sprint Senior e, às cinco pilotos femininas, juntam-se Manuel Espírito Santo, que irá participar em Fórmula 4, Ricardo Sousa (presença habitual no campeonato de Portugal de Ralis) e Luís Marques em Rally 4, João 'Janita' Vieira na disciplina de Drifting, Guilherme Matos em Cross Car Junior, Rodrigo Seabra na categoria de Karting Sprint Junior e por fim João Cavaca em Esports.

A apresentação ficou a cargo de Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), que se mostrou confiante na prestação lusa.

Os FIA Motorsport Games terão lugar entre os dias 29 e 31 de outubro em Marselha, França, no circuito de Paul Ricard.