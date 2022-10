Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana celebra 40.º aniversário no dia 11 de Outubro

A Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, celebra o seu 40.º aniversário no próximo dia 11 de Outubro.

As comemorações realizar-se no Pavilhão Desportivo da escola, a partir das 14 horas, e vão contar com diversas actividades.

Confira o programa de actividades:

Até às 13H30 - Chegada dos alunos e encaminhamento para o Pavilhão

- Construção do Muro da Esperança- orientado pela disciplina de EMRC

14H00- Receçpão das Entidades

Hino da Região: Banda Municipal de Santana

14h15- Cerebração da Eucaristia comemorativa dos 40 anos de actividade da Escola, que será presidida pelo Sr. Vigário Geral da Diocese (em representação do Sr. Bispo) e concelebrada pelos sacerdotes que foram alunos ou professores da escola e pelos Párocos das paróquias do Concelho de Santana

15H45 - Lanche - convívio - com música ambiente

16H30- Sessão Solene comemorativa dos 40 anos de actividade

1° Momento musical: Hino da Escola: intérpretes - Antigos alunos Enia Caires e Mónica Ascensão Hino em linguagem gestual - antiga aluna Carla Correia

- Intervenções das Entidades: Presidente do Conselho Executivo, Presidente do Município de Santana, do Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia em representação do Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira

- Homenagens e distinções

- Dança - 12° e 11°a n o s - sob a responsabilidade da Professora Noémi Freitas

- Visita às exposições no 1° Pavilhão: Objetos com memória, Finalistas e transparências

18H30 - Conclusão das actividades