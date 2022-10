Visitas ao 'site' da RE/MAX Portugal ultrapassam 24 milhões até Agosto

A rede imobiliária RE/MAX Portugal informou ontem que até agosto ultrapassou as 24 milhões de visitas (24.403.021), o que corresponde a uma média de três milhões por mês.

Este número representa um acréscimo de 3,3% face a igual período do ano passado, e segundo a RE/MAX Portugal "confirma" que o 'site' se mantém como "o mais visitado do setor em Portugal".

Do total de visitas à remax.pt registadas entre janeiro e agosto deste ano, mais de 537 mil contactos foram de clientes registados no sistema, o que representa um incremento de cerca de 29% face ao período homólogo do ano anterior, lê-se no comunicado.

Além disso, são de assinalar as visitas com origem em países como a França, Estados Unidos da América, China, Brasil, Suíça, Reino Unido, Irlanda, Alemanha e a Espanha.