Madeira recebe Immerse Global Summit - Europe

A Madeira foi o destino escolhido para acolher o 'Immerse Global Summit (IGS) - Europe', evento que conta com mais de 100 conferencistas e com algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.

O evento internacional de três dias arrancou esta quarta-feira, 28 de Setembro, no BallRoom do Savoy Palace, na cidade do Funchal, e é transmitido em directo através da plataforma Hopin.

Durante o dia de hoje serão lançados produtos, haverá exposições, networking, mesas redondas e programação VIP.

A organização espera receber presencialmente cerca de 400 visitantes, sendo que outras centenas de pessoas estarão a acompanhar o evento digitalmente.

Ao DIÁRIO, Anne-Marie Enns, produtora executiva do IGS, explica que o projecto começou há cerca de cinco anos sob o nome 'VR/RA [realidade virtual e realidade aumentada] Global Summit' com eventos presenciais no Canadá, que com a pandemia da covid-19 passaram a realizar-se digitalmente.

Passados dois anos, o nome do projecto passou a ser 'Immerse Global Summit (IGS) - Europe' de forma a abranger toda a indústria tecnológica, sendo este o primeiro evento a acontecer presencialmente.

Escolhemos a Madeira pelo pontencial que tem. O Governo Regional está entusiasmado pela tecnologia e inovação. Apenas pareceu ser o lugar perfeito para trazer novas ideias, é um lugar diferente e bonito. Acho que as pessoas não estavam à espera de o evento acontecer na Madeira, mas existem empresas incríveis de AR/RA [realidade virtual e realidade aumentada], a comunidade digital aqui é gigante. É um bom lugar para começar e crescer nos próximos anos. Anne-Marie Enns

O Immerse Global Summit - Europe' é organizado pela Virtual Reality and Augmented Reality Association (VRARA) e conta com o patrocínio da Lenovo, Qualcomm, Midwam, YumeGo, Lusospace, 4D Views, Auki Labs, PWC, Start Up Madeira, Madeira Promotion Bureau, Government of Madeir a, e Dimmersions.