"Uma criança está condenada a ser pobre" com governação do PS

O líder da JSD-M pediu ao eleitorado madeirense que compare aquilo que propõem e fazem os socialistas e aquilo que fazem e propõem os social-democratas, no Governo Regional ou nas Câmaras lideradas pelo PSD-M (Funchal, Câmara de Lobos, Porto Santo) [esqueceu de mencionar a Calheta], “e vejam o que faz o Partido Socialista e depois digam-nos quem quer mudar a Madeira, quem quer acrescentar valor e quem traz novidades perante os problemas e os anseios do dia-a-dia”.

Na opinião de Bruno Melim não há comparação possível com conjunto de iniciativas da autoria do PSD-M. “Nunca como agora a Madeira pôde ver tantas oportunidades”, disse, enumerando a carteira da oferta profissional disponível, sobretudo “no mundo da economia digital”, no qual, sublinhou, é possível desempenhar funções remotamente desde as freguesias da Fajã da Ovelha, Caniçal ou Porto Moniz e para cidades metrópoles como “São Francisco, Macau ou Londres”.

Prometendo ser breve no discurso de abertura do XXIV congresso regional que termina amanhã, disse ainda que quando “olhamos para o nosso país - em 27 anos, 22 foram governados pelo PS - vemos um país que demora cinco gerações para sair do ciclo da pobreza, o mesmo é dizer que uma criança que nasça família pobre, está condenada a ser pobre” com uma governação socialista.

Mas Bruno Melim diz que há alternativa. “Que o desenvolvimento na Região é exemplo, que é muito diferente que se viveu no Continente”, no entanto a autonomia política que hoje temos, é só, em certa medida, aquilo que permite que as coisas sejam menos más”.

“Não tenham dúvidas que onde a autonomia pode agir, age melhor”, garantiu Melim, acrescentando de seguida que "não estejam à espera que alguém vos nada porque, normalmente os adversários é que resolvem os problemas dando esmolas. Nós não damos esmolas. Queremos ensinar”.

O social-democrata terminou, recordando uma afirmação de Pedro Calado proferira quando era vice-presidente do Governo Regional: “Não nos podemos remediar das 9 às 5. Temos de ter a ambição querer mais, fazer mais, porque as grandes oportunidades fazem as grandes pessoas, e eu não espero nada menos do que isso de todos vocês”, concluiu.