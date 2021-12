Veja aqui as notícias que fazem destaque nos jornais nacionais de hoje

Hoje, os principais jornais nacionais, dos generalistas aos especializados de economia ao desporto, fazem capas com diversos assuntos, sem um tema que sobressaia do geral, marcando assim uma multiplicidade de assuntos.

No Correio da Manhã:

- "Máfia albanesa caçada em Portugal"

- "Apanhada carga avaliada em 34 milhões de euros"

- "PJ aborta negócio milionário"

- "Suspeitos julgados em Portimão"

- "Vítima chora a contar abusos sexuais de padre exorcista"

- "Consumidores pagam: Roubos de energia custam 20 milhões de euros"

- "Família de Pinho perde segredo bancário"

- "Jesus na corda bamba"

- "Sem apoio público de Rui Costa no Benfica"

- "Tapado no Flamengo por Paulo Sousa"

- "FC Porto: Pepe recupera para o clássico"

- "Sporting: Ugarte é mais um leão com covid"

- "Pandemia: Horas de espera à chuva para fazer teste"

- "Cidades mais caras: Compra de casas bate novos recordes"

- "Hospital de Braga: Amputa pernas após quatro idas às urgências"

No Público:

- "2022 Como vai ser o ano três da pandemia, da política à economia"

- "Administradores de bancos chamados a depor sobre cartel no crédito"

- "Julgamento Negrão justifica ao tribunal 'passwords' partilhadas"

- "João Paulo Cotrim O autor e editor que amava os desenhos e as palavras"

- "Desmond Tutu Morreu a voz do anti-apartheid e da reconciliação"

- "Covid-19 A enfermeira e o médico que inauguraram a vacinação"

No Diário de Notícias:

- "Como o Governo contornou o parlamento para injetar 317 milhões no Novo Banco"

- "Entrevista a Ramos-Horta em Timor 'Português como língua de Timor-Leste foi consensual. Por razões que não têm nada que ver com o que alguns idiotas dizem, que é saudosismo'"

- "António Costa Oposição arrasa mensagem de Natal 'sem esperança' que 'esqueceu' o país"

- "Diogo Feio 'Espero que o CDS e a IL mostrem que são úteis a uma maioria de centro-direita'"

- "Desmond Tutu África do Sul perdeu a sua consciência moral"

- "João Paulo Cotrim Editor e jornalista morre aos 56 anos"

No Jornal de Notícias:

- "Lei criada para punir trabalho escravo nunca teve condenações"

- "A missão de vida do comando Camará"

- "Restauração sem esperança no Réveillon"

- "Coimbra Nó da Casa do Sal é o pior ponto negro do trânsito"

- "Vila do Conde Empresário acusado de tráfico ilibado duas vezes"

- "António Sarmento 'Sou um crente na vacina mas não é suficiente'"

- "1931-2021 Desmond Tutu O arcebispo que derrotou o apartheid"

- "Clássico Baixas de peso complicam contas a Jesus e Conceição"

- "Flamengo Paulo Sousa acerta entrada no futebol brasileiro"

No Inevitável:

- "Gouveia e Melo toma hoje posse como CEMA e quer revolucionar a Marinha"

- "Inquéritos epidemiológicos. Governo pede ajuda a militares para reforçarem equipas"

- "Entrevista a Joana Domingues, membro da direção da Academia de Cinema Europeu 'Existe uma ideia preconcebida de que o cinema português é aborrecido e elitista'"

- "Desmond Tutu. O homem que deu uma voz aos sul-africanos oprimidos"

- "Check-up. Comece um novo ano com as contas equilibradas"

- "Salários. Valor pago à hora é superior a quem está nos quadros"

- "Morreu o jornalista e editor João Paulo Cotrim aos 56 anos"

No Negócios:

- "Pensões antecipadas que passem para janeiro aliviam corte definitivo"

- "Bondalti investe no lítio com parceiro australiano"

- "Tecnologia Portugal perde (quase) todos os unicórnios para os EUA"

- "Filipa Roseta Vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa 'A prioridade é atribuir as duas mil casas que a câmara tem vagas'"

- "Pedro Nuno Santos ministro das Infraestruturas 'Sem a TAP Portugal perderia centralidade'"

- "Zhao Bentang embaixador em Portugal 'A China continuará a expandir a sua abertura ao mundo'"

- "Investidor privado Como planear as suas finanças em 2022"

No A Bola:

- "Jesus joga futuro em estádio maldito"

- "Só conseguiu duas vitórias (em 19 jogos) para a Liga no terreno do FC Porto"

- "Treino anulado e todos testados hoje - Águias mudaram os planos devido ao positivo de Grimaldo"

- "De volta ao banco e mais pressionado que nunca: desta vez é ganhar ou... ganhar"

- "Brasil: Paulo Sousa muito perto de assinar pelo Flamengo"

- "PSG aciona cláusula de Nuno Mendes, leão garante Euro45 milhões"

- "Sporting: Ugarte - mais um infetado no plantel de Amorim"

- "Médio com covid-19 pela segunda vez em quatro meses"

- "FC Porto: Conceição não perde com o Benfica há sete jogos"

No Record:

- "Cantos dos quatro cantos do mundo"

- "Adjuntos de Amorim inspiram-se em bolas paradas de várias equipas"

- "Dois golos ao Besiktas resultaram de jogada que viram na 3.ª divisão alemã"

- "Laboratório já rendeu 18 tiros certeiros, um terço do total"

- "Ugarte de novo com covid-19 - falha apenas jogo com Portimonense"

- "Benfica: Ambiente ferveu entre Pizzi e Luisão"

- "Discussão no balneário após derrota no Porto"

- "Contestação externa e interna sobe de tom"

- "Jesus cada vez mais só"

- "Brasil: Paulo Sousa é o escolhido do Flamengo"

- "FC Porto: Dragões vão em cinco partidas sem sofrer"

- "A um jogo do melhor registo defensivo de Conceição"

- "Ruben Neves confia na seleção: 'Temos grande carinho por Fernando Santos'"

- "SP. Braga: Ricardo Horta e Chiquinho infetados"

E no O Jogo:

- "'Semedo combina, tem raça e alma'"

- "Soares, companheiro do central alvo do FC Porto no Olympiacos, vê-o a encaixar nos dragões"

- "'Díaz não é uma surpresa, Vitinha está a sobressair'"

- "'Jejum de Taremi? Até Ronaldo passa pelo mesmo'"

- "'Os clássicos são decisivos, mas os outros jogos também'"

- "Jaidu e Grujic são 'reforços'"

- "Benfica: Dragão decide futuro"

- "Rui Costa vai avaliar desempenho da equipa e do treinador após o clássico"

- "Sporting: Ugarte é o quinto infetado num mês"

- "Amorim ataca registo com 31 anos"

- "Braga: Ricardo Horta e Chiquinho com covid"

- "Liga: Marítimo pediu adiamento, Vizela negou"

- "Paulo Sousa é a escolha do Flamengo"