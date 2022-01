Para Carlos Pereira, “Só o PS é capaz de conseguir um Governo estável”

Carlos Pereira foi indicado pela presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer, amanhã, a última declaração política do partido na Assembleia da República antes das eleições legislativas marcadas para o dia 30 deste mês.

Na sua intervenção na reunião plenária de amanhã, o deputado madeirense, que é vice-presidente do Grupo Parlamentar, irá fazer um balanço da actividade parlamentar nesta legislatura que agora termina e das medidas que têm vindo a ser implementadas pelo Governo, bem como irá projetar algumas daquelas que serão as linhas de ação futuras.

Num período marcado pela campanha para as Legislativas Nacionais, Carlos Pereira colocará também em evidência alguns temas que têm dominado a agenda, assegurando, desde já, que "só o PS consegue um governo estável", até porque, alerta, tudo indica que Rui Rio e o PSD farão "coligação com o Chega".