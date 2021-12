Conheça dos títulos dos jornais de hoje

Fique a saber, aqui, quais são os títulos dos jornais nacionais de hoje.

Correio da Manhã

- Superjuiz afastado do caso EDP

- O homem que prendeu Sócrates e deteve Salgado

- Decisão tomada após prisão domiciliária de Pinho

- Carlos Alexandre ameaça bater com a porta

- Padrasto tortura enteadas e mãe das crianças aprova violência

- Gouveia e Melo já é almirante

- Benfica: Jesus e Braz em rota de colisão

- Treinador afasta Pizzi

- Vizela-FC Porto e Leça-Sporting nos 'quartos'

- Clássico à vista nas 'meias' da Taça

- Pensões antecipadas: Bónus nas reformas não são para todos

- Cenários eleitorais: António Costa recusa diálogo com Rui Rio sobre Governo

- Inspeção de veículos mais cara em 2022

Público

- Infarmed autoriza terapia com células estaminais para casos graves de covid

- Posse: Dois minutos bastaram para Gouveia e Melo assumir novo cargo

- Justiça: MP quer saber se Salgado já pediu estatuto de maior acompanhado

- Educação: CNE defende 'ampla revisão' dos cursos profissionais

- Entrevista: Tarifa social da Internet é das mais ambiciosas a nível europeu

- Futebol: Há um clássico à vista na meia-final da Taça de Portugal

- Óbito: Morreu Edward O. Wilson, o cientista pioneiro da biologia evolutiva

- Antevisão do ano Europa em 2022: tempestade perfeita, uma análise de Teresa de Sousa

Diário de Notícias

- Ensino Comunidade escolar preocupada com novo adiamento de aulas

-Novo chefe da Armada Gouveia e Melo tomou posse em cerimónia sem discursos nem validação do antecessor

- Covid Contágio sobe, mas casos graves e mortes estão muito abaixo de dezembro passado

- Liz Truss Uma nova Dama de Ferro para suceder a Boris no Reino Unido

- Banca Deco antecipa nova subida de comissões 'sem justificação' em 2022

- Contas da casa Metade do que as famílias gastam vai para rendas, comida, luz, água e gás

- Adam Zamoyski Biógrafo de Napoleão lembra 'um grande propagandista que criou uma imagem de si mesmo que inspirou o povo'

- Clássico Vitória do FC Porto frente ao Benfica deixa Conceição e Jesus empatados

Jornal de Notícias

- Maioria dos salários perde poder de compra em 2022

- Rastreamento de contactos falha num terço dos infetados

- Gouveia e Melo assume Marinha com antecessor ausente

- Agricultura Inspeção culpa Estado por recusar fundos

- Matosinhos Ruído das autoestradas impede descanso

- Justiça Falta de provas deixa morte de Marlon Correia sem culpados

- Comissões bancárias sofrem novo aumento no próximo ano

- Natal Centros comerciais sem enchentes para troca de presentes

- Facebook Gigante das redes acumula escândalos e lucros

- Cultura Esperança e criatividade combateram pandemia

- Pinto da Costa Líder portista faz 84 anos e pode obter 57.ª vitória sobre águias como prenda

- Taça F.C. Porto vai até Vizela e Sporting visita Leça

Inevitável

- Hospitais inundados por pessoas com sintomas ligeiros

- Testei positivo para a covid-19 e agora? O que fazer e a que sintomas estar atento

- Almirante de Reis. A ciclovia da discórdia não vai acabar

- Luís Castro. 'O Qatar está pronto! Será um Mundial excitante'

- Portugueses gastaram mais em tabaco e álcool do que na Educação

- Gouveia e Melo tomou posse como CEMA mas sem direito a discurso

- Saldos. Comerciantes descontentes e querem compensações

- Oficina i. Sintra apoia produtos, empresários e artesãos

Negócios

- Febre dos carros elétricos provoca corrida à bolsa

- Economia e SNS ainda resistem a um Natal com mais casos

- Portugal vai emitir 26 mil milhões em dívida durante o próximo ano

- Novo Banco vende nova carteira de malparado

- O que pode acontecer aos 'slots' da TAP

- Unicâmbio expande-se e abre 32 lojas na Alemanha

- Radar África O caminho estreito de João Lourenço

Nos desportivos, veja o que está em destaque esta terça-feira.

A Bola

- Por um fio - Jesus cada vez mais tremido no Benfica

- Técnico afstou Pizzi do treino

- Presença no dragão ainda não está garantida

- Treinador e Rui Costa reúnem-se hoje para definir futuro imediato

- Ambiente muito tenso no arranque da operação clássico

- Sporting: Lazio insiste em Jovane

- Nuno Santos é o único que marcou em todas as competições

- Taça de Portugal: Leões e dragões podem defrontar-se nas meias-finais

- FC Porto: Luis Díaz, o mais valioso da Liga

- Pepe acelera para o Benfica

Record

- Motim no Seixal

- Jesus afastou Pizzi e jogadores recusaram treinar

- Treinador confrontou médio sobre palavras no balneário do dragão

- Plantel uniu-se e avisou que não aceitava castigo ao colega

- Subcapitão trabalhou sozinho ontem mas hoje deve ser reintegrado

- 'Rei dos Frangos' indica Pires de Andrade para a SAD- FC Porto: Taremi luta contra jejum nos clássicos

- Ainda não marcou a Benfica nem Sporting

- Esperança na recuperação de Pepe

- Luis Díaz passa a ser o mais valioso da Liga^

- Federação polaca não se conforma

- Paulo Sousa pode acabar na Fifa

- Covid ataca Liga: Surtos em Famalicão, Marítimo e V. Guimarães

- Sporting: Eleições antecipam 2022/23

- Varandas não quer que sufrágio cause instabilidade

- Já identificou, com Viana e Amorim, posições a reforçar e os jovens a promover

- Rúben Vinagre e Tiago Tomás de volta

- Porro ainda não deve ser opção com o Portimonense

O Jogo

- Próxima fasquia: 200 jogos

- Pinto da Costa celebra 84 anos com uma marca histórica à vista

- Festejou o aniversário na liderança do campeonato em 29 ocasiões

- Sempre que fez anos empatado com o Sporting na frente foi campeão

- Taça de Portugal: Sorteio projeta final antecipada nas 'meias'

- Covid volta a ameaçar: Braga, Boavista, Benfica e Sporting entre os afetados

- Benfica: Eixo para o dragão sem rotina de I Liga

- Pizzi foi afastado do grupo

- Sporting: Ruben fez valer cada cêntimo