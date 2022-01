Naufrágio em Zanzibar faz pelo menos 10 mortos

Pelo menos dez pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação que transportava pessoas que se dirigiam a um funeral no arquipélago de Zanzibar, no oceano Índico, anunciou hoje a polícia.

Quinze outras pessoas foram socorridas após o naufrágio, que ocorreu na terça-feira, e os socorristas estão ainda hoje à procura de eventuais desaparecidos.

"As operações de salvamento continuam até termos a certeza de que todas as pessoas foram retiradas da água. Não havia manifesto no barco, por isso não sabemos quantas pessoas estavam a bordo", disse à AFP o chefe da polícia local, Richard Mchomvu.

O barco teve um problema mecânico quando transportava os passageiros desde Chakechake, na ilha de Pemba, para o ilhéu de Kisiwa Panza, acrescentou a mesma fonte.

Hussein Mwinyi, presidente de Zanzibar, arquipélago que tem um estatuto semi-autónomo no seio da Tanzânia, enviou condolências às famílias das vítimas e desejou melhoras rápidas aos feridos, cujo número não é ainda conhecido.