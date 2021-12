Vela causa incêndio em unidade covid-19 na Ucrânia e faz três mortos

Um incêndio desencadeado por uma vela destruiu uma unidade de cuidados intensivos para doentes com covid-19 na Ucrânia, fazendo pelo menos três mortos e quatro feridos, anunciaram hoje os serviços de emergência.

Segundo esta fonte, um funcionário do hospital acendeu na terça-feira à noite uma vela para prestar homenagem a um doente recentemente morto com covid naquele hospital da cidade de Kossiv, no oeste do país.

Mas, em contacto com o ar saturado da unidade de cuidados intensivos, onde estavam em funcionamento cinco concentradores de oxigénio, essa fonte de calor "imediatamente" incendiou os equipamentos médicos.

"A ignorância das leis elementares da física e o desprezo das regras de segurança levaram a perdas irreparáveis", lamentaram os serviços de emergência em comunicado.

Três pessoas, duas das quais doentes, morreram no incêndio ocorrido no rés-do-chão do edifício. A identidade da terceira vítima mortal é ainda desconhecida, bem como o paradeiro do funcionário que acendeu a vela.

Outras quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com queimaduras muito graves, acrescentou a mesma fonte.

Na Ucrânia, tal como em toda a ex-União Soviética, os incêndios e outros acidentes em hospitais ou lares de idosos são frequentes, devido a infraestruturas degradadas ou negligência.

Em fevereiro, quatro pessoas morreram no incêndio de uma unidade para doentes com covid-19 em Zaporokhie, no sul do país.

No mesmo mês, um doente com covid morreu na explosão de uma fonte de oxigénio num hospital de Tchernivtsi, no oeste da Ucrânia.