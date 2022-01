Madeira com 1.079 novos casos de covid-19 esta quarta-feira

A Madeira regista, esta quarta-feira, 1.079 novos casos de covid-19, num dia em que há a lamentar mais uma morte associada a esta doença, totalizando 161 óbitos desde o início da pandemia.

Das novas infecções reportadas pela Direcção Regional de Saúde, 21 foram importadas, sendo as restantes 1.058 de transmissão local.

Nas contas da covid-19 da Madeira de hoje entram 1.694 casos recuperados, fazendo com que a Região passe a apresentar 9.467 casos activos.

Estão, neste momento, internadas 89 pessoas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, 84 em Unidades Polivalentes, menos uma do que ontem, mantendo-se os mesmos cinco na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Segundo a DRS, "há 668 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM".

Relativamente à vigilância axtiva de contactos de casos positivos, 6.025 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e do Porto Santo, havendo, ainda, 17.101 viajantes acompanhados pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.