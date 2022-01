Túneis da Via 25 de Abril com circulação interrompida à noite

A Câmara Municipal do Funchal informou que, devido à realização de trabalhos no sistema elétrico, será interrompida a circulação rodoviária nos túneis da Via 25 de Abril, entre as 21 horas e as 4 horas em diversas datas:

- Dias 27 de Janeiro e 10 de Fevereiro, Via 25 de Abril, no troço entre o Largo Severiano Ferraz e a Rua das Maravilhas, bem como o ramal de acesso da Rua Dr. Brito Câmara à Via 25 Abril (túnel São João);

- Dia 10 de Fevereiro, Via 25 de Abril, no troço entre a Rua Alferes Veiga Pestana e a Rua da Ribeira de João Gomes (dois túneis);

- Dias 17 e 24 de Fevereiro, Via 25 de Abril, no troço entre o ramal de acesso à Calçada da Encarnação e a Rua do Ribeirinho da Pena (túnel Alferes Veiga Pestana).