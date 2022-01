"PS é o que melhor defende a Madeira”, diz Carlos Pereira

Carlos Pereira deixou, esta tarde, um apelo a todos os madeirenses para que, no próximo domingo, "votem no Partido Socialista para garantir um Governo forte e solidário com a Madeira".

Neste último dia de campanha, o cabeça-de-lista do PS-M estendeu o repto inclusivamente "àqueles que possam não ser simpatizantes do partido", sublinhando que "votar no PS é o que melhor defende a Madeira".

Mesmo aqueles madeirenses que não tenham simpatiza pelo PS, mas que gostam da Madeira e que têm consciência de que é preciso um Governo forte e solidário com a Madeira, votem no PS, porque é a solução para conseguirmos ultrapassar os problemas que temos e os desafios que a Região tem no futuro.

O candidato assegurou que o partido vai "continuar a construir soluções, a aprofundar o diálogo e a procurar, com todas as pontes necessárias na Assembleia da República, resolver os problemas e os dossiês que são importantes para a Madeira". Algo que, vincou, "os socialistas já fizeram ao longo dos últimos seis anos", com “resultados muito positivos e várias conquistas das quais os madeirenses podem beneficiar”.

Carlos Pereira sublinhou que "é necessário continuar a reforçar o poder e a influência do PS-Madeira na Assembleia da República, porque é com os deputados socialistas que é possível continuar a gerar coisas boas para a Região Autónoma da Madeira".