Quase 600 relâmpagos registados perto da Madeira

O relâmpago que ontem à noite atingiu uma casa no Porto Moniz, foi a única descarga eléctrica atmosférica a atingir solo entre os quase 600 relâmpagos registados esta sexta-feira num raio de 200 km à volta do Arquipélago da Madeira, entre o entardecer e o final da noite.

A rede de detectores de trovoadas do IPMA na Madeira - detectores de última geração LS7002, instalados em Porto Moniz/Santa, Santana, Funchal e Porto Santo – registou 592 descargas eléctricas (155 raios positivos, 236 raios negativos, 201 raios intra-nuvens) nas últimas 6 horas de ontem (entre as 18:01 e as 23:59).

A maioria dos trovões ocorreu ao largo das ilhas da Madeira e de Porto Santo, na parte Este/Nordeste, tendo o período de maior actividade eléctrica na atmosfera da área referenciada ocorrido entre o final da tarde e princípio de noite (das 18 às 20 horas), altura em que se registaram quase três centenas de relâmpagos.

Curiosamente foi no período de menor actividade – entre as 22h e as 22h30 foram registadas apenas duas descargas eléctricas - que um raio viria a cair sobre a ilha da Madeira. Tal veio a ocorrer no Porto Moniz pelas 22:14:28. O outro raio aconteceu a dezenas de km de distância, já muito ao largo do Porto Santo.

Os pontos coloridos (verde e vermelho) assinalam a localização dos dois raios registados entre as 22h e as 22h30, Imagem: IPMA

Registe-se ainda que ontem à noite logo após o trovão que fez estremecer o Porto Moniz ocorreu um forte aguaceiro, o mais significativo ocorrido esta sexta-feira em toda a Região, tendo o valor extremo no intervalo de 1 hora atingido quantidade de aviso amarelo (11,5 mm/1h).