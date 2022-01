CDU apela ao voto: "reclamar sem votar é o mesmo que deixar tudo na mesma"

No decorrer da acção de contactos com a população no centro do Funchal levada a cabo pela candidatura da CDU às eleições legislativas ao longo da manhã, a cabeça-de-lista, Herlanda Amado, em declarações à comunicação social junto do Mercado dos Lavradores, lembrou que "no próximo domingo em que todos seremos chamados a votar e decidir o futuro que queremos, é importante que cresça esta consciência de que o voto é uma das armas mais fortes que temos em democracia".

De nada vale reclamar se as justas reivindicações dos trabalhadores e do povo da Região e do País não forem garantidas através do voto certo. Mas votar por votar, 'em qualquer um' não é a garantia de que as mudanças que as pessoas precisam sejam concretizadas. É necessário que o esclarecimento continue e a tomada de consciência das pessoas de que 'o voto é MEU', pessoal, intransmissível e confidencial, e que deve ser confiado a quem defenda verdadeiramente os direitos de quem trabalha, que defenda a legítima aspiração de ter uma vida mais digna, que enfrenta todas as lutas com a garra e determinação de que não existem impossíveis, apenas dificuldades que só serão ultrapassadas reforçando a CDU no próximo domingo.

Herlanda Amado, não deixou de criticar uma vez mais aqueles que "tentam enganar as pessoas dizendo que estas eleições são para eleger o Primeiro-Ministro", apontando que "tudo se decide no domingo" e não com sondagens e comentários. A candidata lamenta a postura de comentadores que referem que a CDU "não tem condições de eleger um deputado" e contesta "a CDU sim, elegerá, se assim quiserem as pessoas".

Nada mais falso! Quando todos os portugueses são chamados para eleger os seus representantes de todas as regiões do País, onde a Madeira elegerá 6 deputados, e com toda a convicção afirmamos, que assim queiram as pessoas, e a CDU sairá reforçada no domingo, elegendo uma voz que defenda intransigentemente os direitos dos trabalhadores e do povo da Região. Tudo se decide no domingo e não com sondagens, tudo se decide no domingo e não com os "comentaristas" que nos entram todos os dias pelas televisões.

A cabeça-de-lista da CDU apelou directamente ao voto onde reafirmou a importância de votar bem: "reclamar sem votar é o mesmo que deixar tudo na mesma".