Coligação PSD/CDS elege 3 deputados na Madeira e fica a 2 mil votos de eleger o quarto da lista

A coligação PSD/CDS 'Madeira Primeiro' elegeu 3 dos 6 deputados e ficou a 2 mil votos de eleger o número quatro da lista. Isto mesmo foi dito esta noite por Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira, na primeira reacção aos resultados oficiais.

Enaltecendo a forma "organizada" como decorreu este acto eleitoral "tão importante", elogiou o empenho e dedicação dos candidatos nesta eleição.

"Como é sabido, a nossa coligação obteve uma grande vitória em 10 dos 11 concelhos", disse o líder dos social-democratas.

Ainda assim, lamenta o facto de não se terem realizado as expectativas da vitória do centro-direita em Portugal.

Falou no voto útil no PS, dando o exemplo da derrota do JPP em Santa Cruz cujos votos, no seu entender foram para desviados para os socialistas, e na dispersão/fragmentaçao do voto da direita, em partidos como o Chega.

Já Rui Barreto, líder do CDS, agradeceu pela forma "absolutamente dedicada" como a coligação protagonizou a caminhada até estes resultados.

"Vencemos na Região", disse o centrista, dizendo que se o resultado da Madeira fosse o do todo nacional, venceria a direita.

E tornou a destacar a vitória do projecto 'Madeira Primeiro'.

