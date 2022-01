Declaração final dos líderes do PSD e CDS na Madeira será feita em 'terreno neutro'

Os líderes do PSD e CDS na Madeira, Miguel Albuquerque e Rui Barreto, deverão acompanhar o apuramento dos resultados nas respectivas sedes partidárias na Rua dos Netos e Rua da Mouraria. No entanto, a declaração final, que poderá ocorrer por volta das 21h30, será feita de forma conjunta em terreno ‘neutro’, num espaço do Hotel Orquídea.

Recorde-se que apenas nos círculos insulares PSD e CDS concorrem a estas eleições legislativas nacionais em listas conjuntas, sendo que nos Açores a coligação também integra o PPM.