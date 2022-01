Nomeação de D. José Ornelas é "motivo de orgulho para todos os madeirenses"

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifestou "o seu mais profundo júbilo" pela nomeação de D. José Ornelas como bispo de Leiria-Fátima.

"É com grande satisfação que vejo um madeirense dirigir a diocese onde se localiza o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, um local de peregrinação e de oração que é referência para milhares de católicos portugueses, e milhares de madeirenses, em particular", afirmou o líder do parlamento madeirense em nota remetida à imprensa.

"Esta nomeação é o reconhecimento, pelo Papa Francisco e pelo Vaticano, de uma caminhada que honra este nosso conterrâneo, com uma vida de serviço à Igreja, e constitui um motivo de orgulho para todos os madeirenses, destaca José Manuel Rodrigues, acrescentando que "pelas suas qualidades humanas, D. José Ornelas dirigirá exemplarmente a diocese de Leiria-Fátima, num tempo que é de grandes desafios".

Desejo a Senhor Bispo D. José Ornelas as maiores felicidades para o novo ministério e para a continuidade do trabalho em prol da Igreja católica portuguesa.

D. José Ornelas, de 68 anos, estava à frente da diocese de Setúbal desde 2015. Com a sua saída para Leiria-Fátima, passarão a ser três as dioceses a aguardar nomeação de novos bispos: Angra, Bragança e Setúbal.