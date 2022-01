Nova estratégia para as regiões ultraperiféricas deve combater despovoamento

O presidente do Governo dos Açores defendeu hoje que a nova estratégia para as regiões ultraperiféricas (RUP) deve visar o combate ao despovoamento das ilhas através da fixação dos jovens, bem como a proteção dos mais fragilizados.

De acordo com uma nota de imprensa publicada no site oficial do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM), que falava por videoconferência numa reunião com representantes políticos de Portugal, França e Espanha, começou por referir que as RUP constituem "autênticos postos avançados da Europa" no Atlântico e no Índico, devendo ser alvo de revisão europeia da sua estratégia com "tradução efetiva" para os seus condicionalismos.

Para Bolieiro, a revisão da estratégia para as RUP, em curso por parte da Comissão Europeia, não pode ignorar a covid-19.

O governante manifestou-se convicto de que a comissária europeia Elisa Ferreira "tudo fará para assegurar" a sua implementação em parceria com as RUP.

O líder do executivo açoriano destacou como "dimensões nucleares" para os Açores, a merecer "atenção e cuidados renovados" o emprego, a coesão social, a educação e a mobilidade.

O chefe do executivo açoriano defende que a nova estratégia para as RUP "preveja medidas capazes de assegurar dois objetivos de base"

"Por um lado, o empoderamento dos nossos jovens e a sua fixação nas nossas ilhas, maneira mais eficaz de combate ao espectro do despovoamento que paira sobre muitas ilhas e municípios e, por outro lado, a proteção dos mais fragilizados, as crianças e os idosos, em particular", referiu.

A este propósito, "sobressai a relevância e a utilidade da renovada aposta no digital", acrescentou.

O governante reivindicou a correção da "dificuldade de acessibilidades" às RUP e a compensação dos "custos acrescidos muito significativos dos transportes de mercadorias e do transporte de pessoas" nos respetivos Estados-membros, com o continente europeu e outros parceiros internacionais.

O presidente do Governo Regional sublinhou "a imensa área marítima" que representam as RUP e espera "vivamente o reconhecimento e o aproveitamento do potencial do mar das RUP e das oportunidades ímpares que este oferece em matéria ambiental, nas pescas e na economia azul em geral".

José Manuel Bolieiro destacou ainda a agricultura e desenvolvimento rural, turismo e o setor energético como setores potenciadores de riqueza e desenvolvimento de todas as RUP, nomeadamente os Açores.

A 19 de novembro de 2021, José Manuel Bolieiro, na qualidade de presidente da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, referiu que a nova estratégia da Comissão Europeia para as RUP deverá responder aos "grandes desafios" sociais, económicos e ambientais" que estas zonas enfrentam, por via do seu articulado no Tratado Europeu.

A União Europeia inclui nove regiões ultraperiféricas: os Açores, a Madeira e a Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Maiote, Reunião e São Martinho (França), e ilhas Canárias (Espanha).