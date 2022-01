Picos altos salpicados de branco

Esta madrugada poderá ter ocorrido alguma queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, tendo em conta que a temperatura do ar voltou a rondar os zero graus - extremos da temperatura mínima foi de -0.1 ºC na Bica da Cana e de 0.1 ºC no Pico do Areeiro - e ocorreu alguma, pouco significativa, precipitação.

Nestas que duas estações meteorológicas a maior altitude, onde as temperaturas ao longo da noite não ultrapassaram os 2.6 ºC e 2.3 ºC, respectivamente, os valores da precipitação ocorrida ao início da madrugada foram de apenas de 1,6 mm, no Areeiro, e 1,4 mm, na Bica da Cana.

Pico Ruivo já está coberto de neve A primeira neve do ano já cai nos picos mais altos da Madeira Marianna Pacifico , 27 Janeiro 2022 - 12:32

De assinalar que esta noite a temperatura mínima mais alta foram 15.4 ºC, registada no Funchal/Lido. No Observatório desceu aos 14.3 ºC.