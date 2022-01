Plano de Desenvolvimento Estratégico do Turismo do Porto Santo discutido em breve

Nos últimos dias, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, tem estado no Funchal, repartindo-se em reuniões com entidades públicas e privadas ligadas ao turismo para avaliar as consequências da pandemia da covid-19 para a economia e o turismo da Ilha Dourada.

Para Nuno Batista "a covid-19 tem sido um grande desafio a ultrapassar e tem conduzido a profundas alterações na vida dos porto-santenses. Os impactos negativos desta pandemia têm ultrapassado as questões de saúde pública, e apresentado, tanto fortes repercussões na vida social, como um aumento dos riscos ao desenvolvimento humano e social, como também um grande retrocesso no desenvolvimento económico e turístico da nossa ilha’’.

Estes encontros decorrem desde o início no mês de Novembro do passado ano, com a empresa Deloitte Business Consulting, sempre em parceria com o Governo Regional da Madeira, o que permitiu, em Dezembro último, apresentar a 'Estratégia para o Turismo da Região Autónoma da Madeira para 2022-2027', que está em consulta pública.

Para a autarquia do Porto Santo, este é um documento que pretende afirmar o arquipélago da Madeira como um destino turístico para todo o ano, beneficiando das suas características únicas.

Nuno Batista entende serem de grande importância os temas do desenvolvimento económico e turístico, aspectos já evidenciados durante a campanha eleitoral que culminou com a sua eleição para presidente da Câmara. Lembra, por isso, a promessa que fez de criar um um 'Master Plan' para o desenvolvimento Estratégico do Turismo do Porto Santo.

O autarca faz questão de salientar que, em breve, esse projecto será discutido com os grupos hoteleiros e com todas as empresas ligadas ao turismo, com o objectivo de definir qual é o rumo que este sector deve seguir, que aposta deve ser feita para o futuro e de que forma é que a oferta do destino deve crescer, entendendo que não deve ser descurada a qualidade e identidade do Porto Santo.

Nesse âmbito, Nuno Batista disse que "o que se pretende é apoiar as nossas empresas para que ultrapassem esta fase menos boa e que se possa contribuir para qua a economia local possa crescer de forma sustentada através do bem-estar económico".

Referiu, ainda, que "as competências do poder local, nomeadamente das câmaras, e em particular as suas decisões, têm um real impacto e efeito directo nas actividades dos agentes económicos, nomeadamente da restauração e do alojamento turístico, mas também do turismo em geral, daí tudo ter de ser estudado de forma a que não existam factores negativos que travem o nosso desenvolvimento".