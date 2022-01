Condenado à morte por duplo homicídio é primeiro executado em 2022 nos EUA

Um homem condenado à morte por duplo homicídio foi ontem executado no estado norte-americano do Oklahoma, tornando-se o primeiro prisioneiro executado em 2022 nos Estados Unidos.

Donald Grant, 46 anos, foi executado com uma injeção letal, sendo esta a terceira execução no Oklahoma desde que este Estado retomou as injeções letais em outubro de 2021, após um hiato de quase sete anos.

Em 2001, Donald Grant assaltou um hotel com o objetivo de conseguir pagar a fiança da namorada que estava presa. Durante o ataque, abriu fogo contra dois funcionários do estabelecimento, que morreram.

Em 2005, um júri condenou-o à morte pelo duplo homicídio.