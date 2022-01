Cada munícipe deve 386 euros

Calote das 11 câmaras da Madeira ascende a perto de 97 milhões. Porto Moniz, São Vicente, Porto Santo e Funchal são os concelhos com uma dívida por habitante superior a 500 euros, segundo o Anuário Financeiro de 2020 dos Municípios Portugueses P. 5

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

Referência ainda na capa do DIÁRIO para os votos de 37 mil madeirenses que não serviram para nada. Quase 30% dos boletins, depositados nas urnas das ‘legislativas’ de 2019, não elegeram qualquer deputado.

Destaque na nossa página dedicada aos ‘Casos do Dia’ para a foto de doente internada que motivou abertura de inquérito. Arrisca sanção disciplinar o autor da imagem partilhada nas redes sociais, de uma paciente com obesidade mórbida, acamada na unidade Covid-19 do Hospital do Funchal.

Advogado e polícia envolvidos em alegada rede de droga, são também notícia no nosso matutino de hoje, na página 11.

Referência ainda para o Brexit que pode aliviar preço dos combustíveis.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.