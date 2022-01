Tsunami atinge Tonga após erupção de vulcão submarino, veja o vídeo

Um tsunami atingiu hoje a costa da ilha do Pacífico Sul de Tonga, após uma violenta erupção vulcânica, sem que exista registo de vítimas, noticiaram os meios de comunicação locais.

Uma grande onda atingiu algumas casas e edifícios em frente à praia e inundou rapidamente as imediações, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais por testemunhas que se haviam refugiado nos telhados das suas casas.

As autoridades locais emitiram um alerta de tsunami para todo o país após a erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, a cerca de 65 quilómetros da ilha de Tongatapu, a principal desta nação insular povoada por 71.000 habitantes.

Segundo os testemunhos, o vulcão entrou em erupção às 17:20 (04:20 TMG) e lançou uma enorme nuvem de cinza no ar, noticia o portal da Radio New Zealand.

As ondas também atingiram parte da ilha Vanua Levu, no nordeste das Fiji, enquanto as autoridades de Samoa emitiram um alerta perante a possibilidade de subida do nível das águas.

O site Islands Business News informa, por sua vez, que uma unidade de tropas policiais e militares retiraram o rei Tupou VI de Tonga do seu palácio perto da costa, encontrando-se entre os muitos residentes que se dirigiam para terrenos mais altos.

A Agência de Gestão de Emergências da Nova Zelândia disse no Twitter que são esperadas "fortes correntes e ondulações invulgarmente imprevisíveis" ao largo da costa norte e leste da Ilha do Norte e das Ilhas Chatham daquele país oceânico.

O Serviço Meteorológico de Tonga colocou no seu perfil do Facebook uma imagem de satélite da nuvem causada pelo vulcão submarino, que já mostrava sinais de aumento de actividade no dia anterior e também desencadeou um aviso momentâneo de tsunami.

As autoridades pediram a todos os residentes costeiros para se refugiarem das ondas em zonas altas e para usarem máscaras faciais que os protejam da queda de cinzas.

A explosão do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai foi a última de uma série de grandes erupções.

O site de notícias Matangi Tonga relatou que os cientistas observaram explosões maciças, trovões e relâmpagos perto do vulcão, após este ter começado a entrar em erupção no início da sexta-feira.