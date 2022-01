Sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter atinge sudoeste da Indonésia

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter ocorreu hoje no estreito de Sonda, no sudoeste da Indonésia e, até ao momento, as autoridades não relataram danos ou acionaram um alerta de tsunami.

De acordo com a agência de notícias EFE, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica global, localizou o hipocentro do sismo a 37 quilómetros de profundidade no mar entre as ilhas de Sumatra e Java.

O terramoto, que ocorreu às 09:05 GMT (mesma hora em Lisboa) ocorreu a 88,3 quilómetros a sudoeste da cidade de Labuan e a 116,9 quilómetros a sudoeste de Pndeglang.

O sismo foi sentido na capital Jacarta, segundo relataram jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP).

A Indonésia fica no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma área de grande atividade sísmica e vulcânica em que cerca de 7.000 tremores de terra são registados a cada ano, a maioria deles de magnitude moderada.