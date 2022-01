Covid-19 atinge marca dos 300 milhões de infectados

O vírus SARS-CoV-2 acaba de atingir e ultrapassar a marca de 300 milhões de infectados em todo o mundo, resultado de dois anos de altos e baixos (ondas) e que no último mês e meio revelou um crescimento exponencial de novos casos devido à maior taxa de infecção da variante Ómicron.

Os dados, tanto do Instituto Johns Hopkins como do portal Worldemeters mostram que essa barreira foi atingida ontem, dia com mais novos casos relatados pelas autoridades de saúde de vários países.

Com um total superior a 2,5 milhões de infectados na quinta-feira, números que podem vir a ser ajustados, desde 23 de Dezembro do ano passado, quando foram diagnosticados pela primeira vez mais de um milhão de casos diários, a escalada de casos revela uma onda nunca antes vista desde 8 de Janeiro de 2020, dia em que pela primeira vez se falou de um vírus que preocupava as autoridades chinesas e a OMS.

Contudo, felizmente, o número de vítimas mortais não acompanha esta escalada, com pouco menos de 5,5 milhões de óbitos associados e que, actualmente, apresenta uma tendência decrescente. Ontem foram pouco mais de 7 mil mortes, sendo que o máximo diário ocorreu há pouco menos de um ano, a 27 de Janeiro de 2021, totalizando mais de 17.500 mortes nesse dia.