Brasil detém dois suspeitos de tráfico de drogas "possivelmente" para Europa

A Polícia Federal (PF) brasileira deteve hoje no Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, dois funcionários do terminal de cargas por suspeitas de tráfico internacional de drogas, cujo destino seria "possivelmente" a Europa, informaram fontes policiais.

Em comunicado, a PF detalhou que, além das detenções, foram ainda apreendidos cerca de 242 quilogramas de "substância com características de cocaína", acondicionados em tabletes, que seriam enviados clandestinamente para o exterior.

"A droga seria escondida pela dupla em contentores destinados à exportação, possivelmente para o continente europeu", concluiu a corporação.