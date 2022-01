Dezasseis pessoas morrem queimadas em acidente de viação na África do Sul

Uma colisão frontal entre um veículo e um pequeno autocarro originou 17 mortos, dos quais 16 morreram queimados vivos dentro do autocarro, no distrito de Limpopo, no norte da África do Sul.

De acordo com as autoridades locais, o acidente aconteceu quando o veículo, um monovolume, bateu de frente num pequeno autocarro, fazendo com que se incendiasse com as pessoas presas lá dentro.

"O autocarro incendiou-se e os 16 ocupantes ficaram presos e foram queimados vivos, e o condutor do monovolume também morreu de imediato", disse o porta-voz do departamento regional de transportes, Mike Maringa, em declarações à agência francesa de notícias, a AFP.

No acidente, oito pessoas ficaram feridas e de acordo com as investigações preliminares, o condutor do monovolume perdeu o controlo do veículo quando um pneu explodiu e bateu de frente com o autocarro, com capacidade para 22 passageiros.

Os pequenos autocarros usados como táxis são um transporte público muito usados pelos africanos e muitas vezes viajam acima da capacidade; o estado dos veículos e a conduta dos condutores são muitas vezes culpados pela insegurança nas estradas da África do Sul, nota a AFP.

Apesar de ter uma das ligações rodoviárias mais desenvolvidas no continente, a África do Sul tem também uma das piores taxas de acidentes, e só no período do Natal, que corresponde às férias de verão no país, quase 1.500 pessoas morreram em acidentes de viação, segundo os números do Departamento de Transportes.