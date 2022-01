Inundações repentinas causadas por fortes chuvas matam cinco pessoas na África do Sul

Inundações repentinas causadas por fortes chuvas na província do Cabo Oriental na África do Sul mataram cinco pessoas, incluindo um polícia, adiantou hoje fonte oficial, citada pela AFP.

Segundo a agência de notícias francesa, que cita o governador daquela província, Óscar Mabuyane, o policial morto era um mergulhador.

A chuva começou repentinamente no sábado no sul da província e a leste de Londres, uma cidade costeira ao largo do Oceano Índico.

Em poucas horas, descreve a AFP, as áreas mais baixas foram inundadas, sendo uma das áreas mais afetadas Mdantsane, localizada na periferia de East London.