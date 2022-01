Cinco mortos e 11 feridos em acidente de viação em Moçambique

Cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas em consequência de um acidente de viação ocorrido no sábado, na Zambézia, centro de Moçambique, disse hoje à Lusa a polícia.

A colisão ocorreu na tarde de sábado, no distrito de Namacurra, envolvendo um furgão de transporte de passageiros e uma viatura de mercadorias. "Todas as vítimas estavam no furgão", disse Miguel Caetano, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Zambézia.

"O sinistro foi causado pelo excesso de velocidade, fadiga e ultrapassagem irregular por parte da viatura de passageiros", referiu Miguel Caetano.

Os feridos, quatro em estado grave e sete ligeiros, foram levados para um hospital local, avançou o porta-voz.

A situação da sinistralidade rodoviária em Moçambique é apontada por várias organizações não-governamentais como dramática.

Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente em acidentes de viação em estradas moçambicanas, segundo dados avançados à Lusa, em maio, pela Associação Moçambicana para Vítimas de Acidentes de Viação (Amviro).