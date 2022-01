Acidente de viação provoca pelo menos 14 mortos no Egipto

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas, na sequência de um acidente rodoviário que ocorreu hoje no sul da Península do Sinai, no Egito, informaram os responsáveis pelos serviços de segurança.

De acordo com a mesma fonte, o nevoeiro e o excesso de velocidade estarão na origem deste acidente entre um autocarro e um minibus, que ocorreu perto de El-Tor, capital da província de Sinai do Sul, 400 quilómetros a sudeste do Cairo.

O autocarro seguia do Cairo em direção à cidade turística de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, quando colidiu com o minibus.

A mesma fonte informou ainda que todos os feridos foram encaminhados para um hospital da cidade de EL-Tor.

O Egito é propício a acidentes rodoviários, uma vez que as estradas não são alvo de manutenção e o código da estrada é pouco respeitado.

De acordo com dados oficiais, em 2020, sete mil pessoas perderam a vida em acidentes rodoviários no Egito.