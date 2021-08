Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Namorada denuncia homicida: Marcado para morrer. Trio mata a tiro homem na Amadora"

- "PSV-Benfica: Tudo ou nada: Águias com 37 milhões de euros em jogo"

- "Talibãs lançam ultimato à América: Exigem retirada até ao fim do mês"

- "Pandemia: Nova fase de desconfinamento. Comprovativos falsos à venda na Net por 106 euros"

- "Empresários de hotelaria e restauração pedem fim de testes e certificados"

- "Fogos: Câmara de vídeo caça incendiário"

- "Orçamento do Estado: Filhos dão mais descontos no IRS"

- "Matou família na Suíça: Português condenado a prisão perpétua"

- "Educação: Manuais gratuitos para 1,2 milhões de alunos"

- "Economia: Bancários protestam contra despedimentos"

- "Sporting: Palhinha valoriza e aquece mercado"

- "FC Porto: Alta tensão entre treinador e dirigentes"

Público:

- "Autarquias já preparam desativação dos centros de vacinação em massa"

- "Afeganistão: As armas que os americanos deixaram estão nas mãos dos talibãs"

- "Descarbonização: Câmaras temem falta de dinheiro da Transição Justa"

- "Lisboa: Bairro Alto declara guerra às colunas de som na rua"

- "Segurança Social: 42 mil pedidos de apoio da quarta vaga em avaliação"

- "Animais: Pensemos no que pensam os cães"

- "Arte Contemporânea: Arquipélago procura desenhar, com cadeia de convites, um novo mapa para a arte açoriana"

- "Entrevista Mário Mesquita: 'Gostava de ter sido correspondente numa grande capital'"

Jornal de Notícias:

- "Estado investiu quatro milhões em medicamento salvador [atrofia muscular espinal tipo 1]"

- "Eliminação de passagens de nível quase parada durante os últimos anos"

- "Homicida português em prisão perpétua na Suíça"

- "Covid-19: Patrões admitem vacinação obrigatória"

- "Livros: Milhares de alunos ainda sem voucher"

- "Lisboa: Holandês mata namorada à pancada após discussão"

- "Vila do Conde: Poste de alta tensão na reserva ecológica"

- "Gerês: Equipa de busca e resgate em permanência no parque"

- "Rede de teatros e cineteatros conta com 50 instituições"

- "Relvado do Marítimo interditado"

- "Liga: Vitórias aproximam Boavista e Estoril da frente"

- "Ponte para os milhões: Benfica joga acesso à Champions nos Países Baixos"

Diário de Notícias:

- "Covid: Cientistas portugueses descobrem três remédios que fragilizam o vírus"

- "Patrões divididos sobre vacinação obrigatória para novos empregos"

- "Ex-Hospital militar de Belém: Volta a esperança de criar centro para tratar doença infecciosa"

- "Afeganistão: Talibãs insistem que os EUA saiam até 31 de agosto, mas aliados pedem tempo"

- "St. Peter's: Colégio interno do grupo PaRk é tudo menos castigo"

- "Angola: Quatro anos de João Lourenço desiludiram"

- "Seis dias de magia nas ruas de Lisboa"

Inevitável:

- "Polémica com missa na RTP: São Paulo é 'absolutamente precursor da igualdade de género'"

- "As histórias de quem deixou de pagar a internet para conseguir pôr comida na mesa"

- "Portugal está um cocktail meteorológico durante o dia de hoje"

- "Técnico vai criar prémio para os cinco melhores alunos"

- "24 de agosto de 1962. A Caparica e o seu comboio que parecia de brinquedo e estava na moda"

- "Covid-19. Casa aberta para jovens a partir dos 12 anos"

Negócios:

- "Distribuição fica proibida de retaliar fornecedores"

- "#Os mais poderosos 2021 Diz-se que tem o 'killer instinct' do pai. Passou com distinção o exame da pandemia. Comanda o porta-aviões do grupo"

- "O que vai ser do Afeganistão sem ajuda externa"

- "Estado avança com insolvência das 'holdings' de Aprígio Santos"

- "Novos desempregados sobem 19% em julho"

- "Lesados do BES e Banif esperam solução até final do ano"

- "Ativos Digitais: NFT como colateral de crédito é cenário de futuro"

- "Radar África: Impugnação de Adalberto pode prejudicar Lourenço"

Record:

- "PSV-Benfica: Prestígio, sucesso, valor: Águias em jogo decisivo com muito para conquistar"

- "Sporting: Matheus Nunes prefere ficar"

- "FC Porto: Dragão tem de vender: Negócios falhados complicam contas"

- "Estádio do Marítimo interditado: Más condições do relvado"

O Jogo:

- "Trancas à porta: Liga dá razão às queixas de Sérgio Conceição e 'fecha' Estádio dos 'Barreiros'"

- "PSV-Benfica: Terça-feira é dia de jackpot"

- "FC Porto: Semana chave para Sérgio e Corona"

- "Sporting: Saídas aliviam massa salarial em 10 milhões"

- "V. Guimarães: SAD quer renovar com Estupiñán"

A Bola:

- "PSV-Benfica: Faça-se luz na Champions: Águia decide hoje no Estádio Philips o seu futuro europeu"

- "Sporting: Rúben Amorim não abre mão de Palhinha e Matheus Nunes"

- "FC Porto: Lesão no tornozelo obriga Otávio a parar"

- "Marítimo: Relvado interditado e troca de acusações"