Benfica na Champions é destaque principal dos jornais nacionais

Bom dia, estas são as principais notícias que fazem as capas dos jornais nacionais, com destaque para a passagem do Benfica à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas também a educação, com o ano lectivo à porta, o permanentemente actual tema covid-19, as eleições Autárquicas à porta, daqui a um mês, a morte de um dos avôs do Rock, o caos no Afeganistão, entre outros assuntos.

No Correio da Manhã:

"Terceira dose avança para 100 mil pessoas: Comissão técnica identifica perfis para reforço de vacinação"; "PSV-Benfica (0-0): Muralha de ferro garante milhões"; "Banca corta 18 mil empregos numa década"; "Mistério na praia da Luz: 'Vestígios da mãe de Maddie na janela', Gonçalo Amaral, ex-coordenador da PJ, aponta dedo a casal McCann"; "Charlie Watts 1941-2021: Lenda do rock morre aos 80 anos"; "Ex-jornalista com covid: Albarran internado nos cuidados intensivos"; e "Despesas de educação: Deco quer reduzir cadernos no IRS".

No Público:

"Charlie Watts (1941-2021): O baterista discreto dos rebeldes Rolling Stones"; "Novas vagas no ensino superior vão estar disponíveis no início de setembro"; "Só um é da Rússia: Segurança de 50 ativistas está a ser avaliada pelo SSI"; "Profissionais de saúde: Estudo revela anticorpos altos seis meses após a vacinação"; "Liga dos Campeões: Benfica resiste ao PSV e segue em frente" e "Crise no Afeganistão: Joe Biden não muda data para retirada final de Cabul":

No Jornal de Notícias:

"Dezenas de câmaras estão a fazer orçamentos participativos que a CNE proíbe em ano de eleições"; "PSV 0-0 Benfica: Milhões abraçados"; "Charlie Watts: 'Stone' discreto morre aos 80 anos"; "Taxistas do Porto exigem WC e abrigos"; "Covid-19: Terceira dose da vacina limitada a 100 mil pessoas"; "Ryanair acusa TAP de bloquear horários no Aeroporto de Lisboa"; "Porto: Vereadora aplica coima após queixa dos tios"; "Nutricionistas: Concurso público deixa 350 de fora"; "Guimarães: Autarca paga multa por negócio sem visto" e "Afeganistão: Militares portugueses em missão de resgate".

No Diário de Notícias:

"Habitação: Governo pondera voltar a manter rendas antigas congeladas"; "Benfica sofre uma hora a jogar com dez, mas garante Champions e 37 milhões de euros"; "1941-2021 Charlie Watts: O baterista calmo deixou os Rolling Stones"; "Secretário de Estado quer universidades e politécnicos a atrair mais mulheres e jovens de zonas desfavorecidas para as ciências"; "Limitações à circulação: Iniciativa Liberal insiste em levar Lei de Bases da Proteção Civil ao Constitucional"; "Afeganistão: Minoritários e xiitas, os 'herdeiros' de Genghis Khan na mira dos talibãs"; "Investigação: Metabolismo será tão importante quanto o sistema imunitário contra vírus e bactérias" e "Futebol: Juventus pronta a aceitar 25 milhões por Ronaldo. Sem público, as maiores ligas perderam 2,5 mil milhões".

No Inevitável:

"Pé diabético. Portugal é o país da UE com mais amputações"; "Chega propõe 'governo de salvação nacional' à direita"; "Juiz negacionista vai ser ouvido e quer audiência pública"; "Titanic. O resgate da história dos chineses esquecidos"; "Sintra terá hospital construído sem financiamento bancário"; "Cocktail meteorológico abranda, mas risco de incêndio mantém-se"; "O adeus do baterista que ia matando Mick Jagger com um soco" e "Afeganistão. G7 exige 'passagem segura' após 31 de agosto".

No Negócios:

"Grupo franco-turco aposta 400 milhões no imobiliário"; "Portugal limpa dívida mais cara"; "Só 1% dos resultados dos autotestes é comunicado à DGS"; "Saint-Gobain Sekurit fecha portas: Covid e chips dão golpe final"; "Hitachi cria solução para lojas autónomas" e "Aeroportos duplicam passageiros em julho".

N'O Jogo:

"PSV-Benfica (0-0): No quintal de Odysseas"; "Sporting: 'Fama' de desmancha-prazeres: Próximo adversário de Amorim é o único a quem o treinador nunca venceu em 57 jogos na Liga Bwin"; "Leões estudam regresso ao ciclismo"; "FC Porto: Dragão esvazia casa"; "Braga: Cinco nomes para o novo ciclo" e "Boavista: Elis no Bordéus é venda recorde".

N'A Bola:

"PSV-Benfica (0-0): Soltem os foguetes: Reduzida a dez mais de uma hora, águia foi heroica e voou para a fase de grupos"; "'O Benfica, os jogadores e os adeptos merecem isto', Jorge Jesus".

No Record:

"PSV-Benfica (0-0): Milhões de raça"; "FC Porto: Wendell espreita estreia"; "Sporting: João Virgínia: 'Quis logo vir'" e "Belenenses SAD: Kalou perto de ser reforço".