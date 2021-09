PS tem 79 câmaras com 2.382 freguesias apuradas a nível nacional

O PS era o partido com mais presidentes de câmara eleitos, 79, nas autárquicas de hoje, quando estavam apurados os resultados provisórios em 157 dos 308 concelhos, às 23:30, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do PS, com 38,14% dos votos e 79 câmaras ganhas, o segundo mais votado é o PSD, com 17,19% e 40 concelhos.

O PSD, em aliança com o CDS, tem mais 18 municípios, e em coligação com CDS-PP e PPM tem outras duas câmaras.

Com 5,93% dos votos, a CDU tem nove câmaras e o CDS duas, com 2%.

Freguesias apuradas: 2382Freguesias por apurar: 710Concelhos apurados: 157Concelhos por apurar: 151Mandatos atribuídos: 1058Mandatos por atribuir: 1006Lista %Votos Votos Mand. Pres. Maiorias Abs.PS 38,14% 787520 466 79 67 PPD/PSD 17,19% 355018 235 40 37 PPD/PSD.CDS-PP 13,72% 283305 144 18 18 PCP-PEV 5,93% 122535 62 9 6 GRUPO CIDADÃOS 5,11% 105586 71 10 6 CH 3,29% 67871 4 0 0 CDS-PP 2,08% 42981 14 2 2 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 1,61% 33149 17 2 2 B.E. 1,45% 29910 1 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.IL.MPT.PPM 0,68% 14030 7 1 1 JPP 0,61% 12685 5 1 1 L.PS 0,60% 12412 2 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM 0,55% 11275 6 1 1 PPD/PSD.CDS-PP.PPM.A 0,51% 10608 0 0 0 PS.RIR 0,50% 10372 1 0 0 IL 0,44% 9050 0 0 0 NC 0,33% 6910 5 0 0 PPD/PSD.MPT 0,32% 6658 1 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.A 0,30% 6273 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL 0,28% 5726 3 0 0 PAN 0,27% 5613 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP 0,23% 4702 0 0 0 PPD/PSD.PPM 0,21% 4317 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM 0,20% 4119 3 0 0 PS-PAN 0,17% 3529 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.MPT 0,15% 3150 4 1 1 PPD/PSD.CDS-PP.IL 0,15% 3119 3 0 0 CDS-PP.PPD/PSD.IL 0,13% 2641 0 0 0 NC/RIR 0,08% 1626 0 0 0 A 0,07% 1351 0 0 0 PS-BE-PAN-MPT-PDR 0,06% 1315 0 0 0 NC/A 0,06% 1245 0 0 0 NC/PPM 0,05% 1066 0 0 0 PPD/PSD.MPT.PPM.A 0,05% 939 0 0 0 CDS-PP.NC.MPT.A.PPM 0,04% 865 0 0 0 PTP 0,04% 810 0 0 0 CDS-PP.MPT 0,03% 660 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR.PPM.R.I.R 0,03% 604 0 0 0 MPT.PPM.A 0,03% 532 0 0 0 PPD/PSD.PPM.CDS-PP 0,02% 453 2 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL.A 0,02% 342 0 0 0 MPT 0,02% 336 0 0 0 BE-L-VP 0,02% 310 0 0 0 L 0,01% 301 0 0 0 CDS-PP.MPT.PPM.NC 0,01% 299 0 0 0 CDS-PP.MPT.PPM 0,01% 283 0 0 0 R.I.R. 0,01% 243 0 0 0 MPT.PDR 0,01% 239 0 0 0 CDS-PP.PPD/PSD 0,01% 231 0 0 0 CDS-PP.A.PDR 0,01% 208 0 0 0 CDS-PP.PPD/PSD.PPM 0,01% 201 2 0 0 CDS-PP.PPM.A 0,01% 188 0 0 0 PPM 0,01% 187 0 0 0 MAS 0,01% 176 0 0 0 PDR.MPT.A 0,01% 149 0 0 0 E 0,01% 132 0 0 0 VP 0,01% 116 0 0 0 MPT/A/RIR 0,00% 61 0 0 0 PCTP/MRPP 0,00% 52 0 0 0 A/PDR 0,00% 45 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A 0,00% 38 0 0 0 PDR.MPT 0,00% 21 0 0 0 PDR 0,00% 0 0 0 0 CDS-PP.NC.A 0,00% 0 0 0 0 CDS-PP.PDR.A.MPT 0,00% 0 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR 0,00% 0 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM 0,00% 0 0 0 0 PPD/PSD.MPT.PPM 0,00% 0 0 0 0 PS.PAN.L 0,00% 0 0 0 0 PS.L 0,00% 0 0 0 0 PPM/R.I.R. 0,00% 0 0 0 0 Outros dados das eleições autárquicas 2021:Inscritos: 3463634% Votos brancos: 2,42%% Votos nulos: 1,65%% Votantes: 59,61%% Abstenção: 40,39%